Así están las negociaciones entre Juan Soto y los Yankees de Nueva York: «Somos afortunados de tenerlo»

¿Cómo están las negociaciones entre Juan Soto y los Yankees de Nueva York? Algunas pistas ha dado el domingo, 21 de abril, el gerente general de la novena más popular de los Estados Unidos, Brian Cashman.

Durante una entrevista concedida a MLB Network Radio, confirmó que los Bombarderos del Bronx están en la labor para que el dominicano se quede por un buen tiempo jugando en el Yankee Stadium.

“Somos afortunados de tenerlo, y ciertamente nos encantaría tenerlo aquí por muchos años”, sostuvo el mandamás de los Yankees.

“Ha sido una transición sin problemas”, agregó Cashman sobre Soto. El pelotero encabeza la Liga Americana de las Grandes Ligas con porcentaje de embasarse de .456.

“Él llegó aquí y todos sabían que era un gran jugador, alguien que va camino al Salón de la Fama. Obviamente, estábamos emocionados de tenerlo, pero simplemente no sabes sobre la personalidad. Algunas personas son muy reservadas o muy cautelosas, pero él parece estar muy abierto y completamente comprometido con nuestros aficionados, con sus compañeros de equipo, así que está dejando entrar a todos. Eso no es falso, sino que simplemente parece ser quien es”, señaló.

Soto figura por ser tres veces convocado al Juego de Estrellas, campeón de bateo de la Liga Nacional en el 2020 y ganador del Bate de Plata en cuatro ocasiones. Todo eso, con apenas 25 años de edad.

Gracias a su aporte, hasta antes de la jornada de este lunes, los Yankees lideraban la División Este de la Liga Americana con récord de 15-7.

"We'd love to have him for a long time, but we're certainly going to enjoy him for the short-term."

