Así reaccionan a la muerte de Tommy Losarda un grande de la MLB

El 2020 dejó significativas perdidas para en el mundo de fama. Apenas unos días entrados en el nuevo año 2021 y el escenario deportivo fue sacudido por el fallecimiento de uno de los grandes de la MLB, Tommy Lasorda.

Murió a causa de un paro cardiaco, la madrugada del 8 de enero. Las reacciones no se han hecho esperar y todo mundo tiene algo que decir sobre el legendario manager de los Dodgers de Los Angeles.

Entre los comunicadores que han reaccionado se encuentra Fernando Álvarez @FerAlvarez desde su plataforma en twitter el periodista deportiva escribió "El universo del béisbol pierde a uno de sus grandes hombres, un símbolo importante para la industria de este deporte. Hoy el luto se viste de azul, en especial en la ciudad de Los Ángeles. Mis condolencias a todos los fans de los #Dodgers".

Por su parte, Alex Rodríguez, desde su twitter recordó "Nadie vivía, respiraba y dormía béisbol más que Tommy Lasorda. Fue más que un entrenador ganador de la Serie Mundial para esos grandes equipos de Los Ángeles en los años 80".

He was more than just a World Series-winning manager for those great L.A. teams in the ‘80s. He BLED Dodger blue. He was a true gentleman, along with being a champion and Hall of Famer. https://t.co/XdPRf27ntS

Tommy Lasorda, this wonderful man, Hall of Famer in baseball and in life, this is him, so much joy. So much love he had for baseball, for the @Dodgers . To win, to love this game, to live and play with joy was his message to us. Rest in peace in Blue Heaven, sir and thank you. 🙏🏾 pic.twitter.com/45iXnAurYU

— Kenley Jansen (@kenleyjansen74) January 8, 2021