Así reaccionó Colin Kaepernick ante el asesinato de George Floyd

El mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick es un referente en la lucha por los derechos civiles. El caso George Floyd, le hizo alzar la voz.

El pasado martes 27 hubo un nuevo caso de abuso policial en los Estados Unidos. Agentes de la policía de Minneapolis aprehendieron y ultimaron a un afroamericano, George Floyd. Diversos sectores, agregando también al deportivo, se pronunciaron con evidente tristeza y diversos sentimientos. Uno de los grandes activistas en esta lucha, el QB Colin Kaepernick, había permanecido en silencio... hasta el momento.

Desde su cuenta oficial en Twitter, el jugador de fútbol americano indicó que las acciones violentas en contra de sectores de la población han generado ira, asegurando que" las autoridades no han querido ofrecer medidas para frenar las agresiones".

"Cuando la civilidad nos lleva a la muerte, las revueltas son la única reacción lógica. Los llamados de paz caerán, y cuando lo hagan encontrarán oídos sordos, porque tu violencia ha traído esta resistencia. Tenemos el derecho de pelear de vuelta. Descansa en poder, George Floyd", escribió "Kaep".

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.

The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.

We have the right to fight back!

Rest in Power George Floyd

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020