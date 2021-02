Así reaccionó Rafael Nadal cuando una aficionada le levantó el dedo (Video y fotos)

Durante su juego correspondiente a la tercera ronda del Abierto de Australia, el tenista Rafael Nadal recibió una poco usual perturbación desde las gradas que le impidió seguir con su rutina.

El sorprendido español miró hacia arriba para ver cuál era el problema, y lo que vio fue a una espectadora gritando y tratando de sacarlo de su juego. Al principio no supo cómo reaccionar, luego encontró la situación divertida, esbozando una sonrisa.

La mujer le enseñó el dedo medio a Rafael Nadal y luego en el siguiente punto, volvió a gritar justo antes de que estuviera listo para servir. La multitud abucheaba y el personal de seguridad vino a sacar a la mujer, pero Nadal, que tiene una rutina meticulosa, pudo ver el lado divertido y siguió riendo.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn

