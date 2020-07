¡ATENCIÓN! ¿Cuáles son las consecuencias de la intervención de Bravos de Margarita?

En la tarde de este viernes, un grupo de funcionarios informaron a los propietarios de Bravos de Margarita que el equipo de béisbol era intervenido por una orden judicial.

La medida se tomó puesto que el la franquicia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) es la parte de los activos de Tobías Carrero Nácar. El empresario también es dueño de Multinacional de Seguros, compañía intervenida por el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de 2020.

Sin embargo, el cambio de dueños de un equipo de la Lvbp debe dar varios pasos, que en esta ocasión no fueron cumplidos. Así lo explicó el especialista deportivo Arturo Marcano, que precisó que las Grandes Ligas de Béisbol (MLB en sus singlas en inglés), no reconocerá el movimiento y no podrán llegar peloteros que se desempeñen en la competición estadounidense.

“Un comentario sobre el Acuerdo Invernal. Cualquier cambio de dueño de equipos que pertenecen a la LVBP requiere de unos pasos a seguir. Si no se siguen esos pasos MLB no reconocerá a los nuevos dueños y ahora con las sanciones hay más cuidado con eso”, apuntó en Twitter.

Así pues, el cambio de directiva podría afectar de manera importante el desempeño del equipo insular en la liga venezolana. La falta del talento venezolano y extranjero de la Gran Carpa impactará la plantilla de Bravos de Margarita.

¿Un equipo más en la lista de la Ofac?

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) no permitió en 2019 que Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua contrataran jugadores del sistema MLB. Así pues, dio luz verde a los demás equipos de la liga a jugar con peloteros de la Gran Carpa.

La medida fue tomada porque, según las autoridades estadounidenses, las propiedades dependen del régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, de permitirse el ingreso de jugadores contratados en la MLB, estarían rompiendo las sanciones al Palacio de Miraflores.

Con esta intervención de la junta directiva impuesta por el cuestionado TSJ, Bravos de Margarita se podría unir a esta lista de equipos. Esto se suma al posible desconocimiento de los nuevos dueños, por parte de la MLB.