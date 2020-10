Blanca García la esposa del ex jugador de Grandes Ligas, Omar Vizquel, volvió a poner público su perfil eny colgó un video donde se dirigió a todos los medios de comunicación.

"Periodistas, pseudoperiodistas, expertos, influencers, psiquiatras, psicólogos. A todos los que han dado una opinión que han justificado y alcahueteado las conductas no solo de mi abusador sino de todos los abusadores del mundo", afirmó.

Así también agregó: "No es justo que por personas como ustedes, es que las personas callan y tienen miedo a ser juzgadas a no ser creídas, a no ser validadas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GossipVzla (@gossipvzlafarandula) el 13 de Oct de 2020 a las 11:17 PDT

Por otra parte, Blanca García, agradeció a las personas que le han escrito de Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, Brasil y manifestó tristeza por el camino que han recorrido al igual que ella.

"Quiero pedir que no te calles, que denuncies, hazlo con inteligencia, tu vida está en riesgo, es un tema peligroso pero tú vales. planifica organízate. hay salida, hay ayuda", advirtió.

Ya para finalizar enfatizó: "Quiero aclararle a todos los expertos que hacen análisis sobre mí, que yo he aceptado mi responsabilidad y fui lo suficientemente y valiente para entender lo que me estaba pasando, pude salir a un lugar mejor. Tomé el control y las riendas de mi vida. Fui víctima por error y por ignorancia. No permitiré que nada ni nadie me disminuya".

Blanca Vizquel se encuentra en proceso de divorcio del expelotero de las Grandes Ligas, Omar Vizquel. Después de que el martes 6 de octubre lo denunciara por maltrato físico, psicológico, económico y sexual por parte de su, aún esposo, Omar Vizquel.