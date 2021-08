Camavinga estaría a un solo paso del Real Madrid

El Real Madrid realizó una firme ofensiva por el francés Kylian Mbappé, una de las estrellas del París Saint Germain (PSG). Sin embargo, el club blanco, en medio de una compleja negociación por Mbappé, está cerca de fichar a Eduardo Camavinga.

El periodista Fabrizio Romano publicó en Twitter que el Real Madrid se encuentra en negociaciones avanzadas con el Rennes por Camavinga. El equipo habría hecho una oferta inicial y estaría cerca de hacerse oficial.

“¡El Real Madrid está en conversaciones avanzadas con Rennes para fichar a Eduardo Camavinga de inmediato! Informado por primera vez por fuentes francesas esta noche: hay una oferta oficial sobre la mesa del Real Madrid. Trato no acordado al 100% todavía, pero avanzado”, dijo.

Camavinga cuenta todavía con un año de contrato en el Rennes y estaría negado a renovar su vínculo con el equipo francés. “Quiere irse de Rennes ahora”, subrayó Romano, destacando que desea ser jugador del Real Madrid.

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️🚨 #DeadlineDay

Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW - no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021