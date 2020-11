Caracas FC a alargar su invicto ante el Monagas SC en la Liga FUTVE

“Física y anímicamente nos sentimos muy bien, el grupo está compacto, engranado. Tenemos una plantilla bastante amplia, cada uno de nosotros puede desempeñarse de la mejor manera cuando sea necesario, por posición tenemos dos o tres jugadores de muy buen nivel, por eso hemos podido competir en gran nivel en ambas competencias, así seguiremos haciéndolo”.

El compromiso entre el Caracas FC y el Monagas SC comenzará a partir de las 8:00 de la noche en la burbuja del estadio La Carolina, en Barinas.

En cuanto al rival de turno, el cuadro azulgrana vive un inicio de temporada distinto, pues los orientales no han logrado sumar en el par de juegos anteriores. No obstante, la plantilla capitalina no se muestra confiada, y como en cada encuentro saldrá a proponer en busca de los tres puntos.

“Nos concentramos en nosotros mismos, en seguir haciendo lo que venimos haciendo, nadie nos ha regalado nada y seguiremos dejando todo en cada partido. Seguiremos demostrando que este es el club más grande de Venezuela y en cada encuentro saldremos a buscar el triunfo”

Por último, el camiseta 25 de los Rojos del Ávila hizo referencia al momento que vive dentro del primer equipo, luego de haber sido titular ante Zamora por torneo local y Vasco Da Gama en copa internacional.

“Este grupo hace que uno se potencie, que todo sea más fácil. Me he sentido muy bien, cómodo dentro de la cancha. El profe (Noel Sanvicente) me ha dado la confianza desde hace bastante tiempo para que llegara este momento y gracias a Dios he podido responder”.

El historial entre los avileños y el Monagas SC

Los enfrentamientos históricos le favorecen a los caraqueños con 34 triunfos, 16 empates y tan solo 10 derrotas. Además de un saldo goleador de 108 a favor y 55 en contra. En el recuerdo más cercano entre estas escuadras, por el Torneo Clausura 2019, el Rojo se quedó con las tres unidades al vencer 0-1 con tanto de Rodrigo Febres en el Estadio Olímpico de la UCV.