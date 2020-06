Charles Leclerc dio un Paseo a bordo del Nuevo Ferrari, el SF1000

"Normalmente no me gusta levantarme tan pronto, pero esta mañana había una buena razón. Quizás desperté a algunas personas, pero fue bonito conducir por las calles de Maranello con el SF1000 y fue emocionante volver al asiento y al volante. Es como volver a casa. Es una forma divertida de decir que estamos listos para volver a la pista y estoy deseando llegar al GP de Austria".

This is our favourite alarm clock ⏰

Courtesy of @charles_leclerc and #SF1000 🏎🚀

Thanks to our partner in crime ⚡️: #Maranello City Council #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/tEoQYpYVDS

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 18, 2020