Christian Wood, de los Pistons, es el tercer NBA con Coronavirus

Los Detroit Pistons, equipo de la Conferencia del Este de la NBA, dieron a conocer que uno de sus jugadores dio positivo en el test del Coronavirus. Se trata del alero Christian Wood.

Mediante un comunicado oficial del equipo del estado de Michigan, Estados Unidos, se informó que “permanecerá aislado y bajo permanente supervisión del staff de médicos del equipo».

Pistons forward Christian Wood has reportedly tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/1ykFEVmdWE

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2020