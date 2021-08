Clara Fuentes contundente: "En Venezuela no se le hace publicidad al deporte paralímpico"

La pesista Clara Fuentes obtuvo medalla de bronce para Venezuela en los Juegos Paralímpicos de Tokio y aseguró que "todo es posible si le ponemos esfuerzo".

"Todo en esta vida es posible si le dedicamos y hacemos esfuerzos, los que digan que no pueden no es cierto, todo se puede lograr en esta vida con dedicación y esfuerzo", expresó.

Sin embargo, Clara Fuentes lamentó que los atletas paralímpicos no cuenten con el mismo apoyo que otros deportistas.

"Al deporte paralímpico no se le hace mucha publicidad en Venezuela; entonces la gente no estaba en sintonía de que la gente con discapacidad hacíamos deporte", dijo.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, acotó que "para muchos países no somos una figura muy pública y solicitada. Si tuviéramos más publicidad la gente nos viera más y pudieran haber transmitido tranquilamente".

CLARA FUENTES BRILLO EN TOKIO

Asimismo, contó que lo más complejo ha sido clasificar a los Juegos Olímpicos porque se necesita ir a cuatro competencias mínimas.

"A una de esas tuve que faltar por problemas con el pasaporte y no me dio tiempo. Luego a la que pude ir a Dubái hice doble récord panamericano; y el juez internacional tomó en cuenta eso y me mandaron una invitación como atleta y así fue que logré clasificar", indicó.

Destacó que una vez que ganó la medalla de bronce en parapowerlifting "no había caído en sí, estaba ida no reaccionaba que tenía la medalla; además de que soy la primera desde que se comenzó las pesas en Venezuela".

"Mi familia nunca me hizo sentir especial, siempre me trataron normal. Con ningún tipo de trato especial por tener la condición, eso me hizo ser más independiente", manifestó.

De igual forma, Clara Fuentes manifestó que los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio "son muy puntuales y estrictos".

Además, sostuvo que "extraña mucho Caracas" durante su estancia en Tokio en los Juegos Paralímpicos, aunque "todo es lindo y organizado".