Conoce cuáles son las selecciones que van al Mundial de Futbol Catar 2022 +CLASIFICACIÓN

Después de finalizados los partidos europeos de este domingo, se conocieron otras selecciones que ya numérica clasificaron al Mundial de Futbol Catar 2022.

Hasta la fecha, son nueve selecciones con boleto para la fase de grupos del año entrante: Catar (Anfitrión), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España y Serbia.

Mientras que hay otras selecciones europeas que quedaron para disputar una de play off que define tres cupos más. Los combinados que disputarán el repechaje son Portugal, Suecia, Gales, Escocia, Rusia y Macedonia del Norte.

Para esta Copa del Mundo se clasifican 31 selecciones más el país anfitrión, que en este caso es Catar.

CLASIFICACIÓN DE SELECCIONES CONMEBOL Y CONCACAF

Para la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) existen cuatro cupos directos y una por repechaje. La selección que hasta ahora ha asegurado un cupo es Brasil.

Este martes se disputarán los siguientes partidos de la jornada 14: Bolivia vs Uruguay: Venezuela vs Perú; Colombia vs Paraguay; Argentina vs Brasil; y Chile vs Ecuador.

Asimismo, por Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se conceden tres cupos, y queda uno por repechaje. En el calendario de este martes se enfrentan: Jamaica vs Estados Unidos; Panamá vs El salvador; Costa Rica vs Honduras; y Canadá vs México.

