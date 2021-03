Consternación ante la «broma» de unos jinetes al montar un caballo muerto (+video)

Con información de 20 Minutos, Incredulidad y enfado son las dos palabras que más se adhieren a los sentimientos que afloran en la hípica después de unas bochornosas imágenes que han visto la luz con dos grandes figuras de este deporte como protagonistas.

Por un lado, circula por redes sociales el vídeo del jinete Rob James, ganador de Cheltenham en 2020, donde, mientras una grúa trata de remolcar el cadáver de un caballo muerto, el jockey «bromea» subiéndose en el lomo de este, como si le estuviera montando. Unas imágenes por las que la Junta Reguladora de las Carreras de Caballos de Irlanda ya está investigando y todo apunta a que está preparando una sanción.

ROB JAMES – JOCKEY. Riding today even, get this seen, get him fucked. Rode for Elliott too, wonder where he learnt it?! #horse #racing #horseracing #gordonelliott #bha #irhb #not #on sick fuck. pic.twitter.com/jpjeBWeWqd

— IRantz (@rantz_i) March 2, 2021