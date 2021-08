Cristiano Ronaldo está decidido a salir de la Juventus: este podría ser su próximo equipo

El astro el fútbol portugués Cristiano Ronaldo está decidido a abandonar la Juventus de Turín, de la Seria A italiana. Así lo reveló el periodista Fabrizio Romano, quien subrayó que el futbolista comunicó al club su intención de no jugar más con la entidad.

Romano reveló este jueves que Ronaldo decidió “definitivamente” dejar a la Juventus. En tal sentido, pidió al equipo italiano que lo venda, dado que todavía cuenta con un año de contrato y desea jugar en otro club.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021