﻿Dani Alves y las extrañas versiones que ha dado sobre denuncia de abuso sexual

El futbolista brasileño Dani Alves está detenido en Barcelona, España, después de que una joven de 23 años lo acusara de abuso sexual. Tras su captura, tuvo que declarar ante la justicia y cambió su versión en varias ocasiones.

De acuerdo al medio español El Periódico, Alves brindó tres versiones diferentes ante el Juzgado de Instrucción. En primera instancia, aseguró que era inocente y que nunca había visto a la joven que lo acusó de violación.

No obstante, se filtraron los videos de seguridad, en los que se le observa a Alves entrando al baño. Por tanto, cambió su declaración y admitió que se cruzó con ella en la discoteca el 30 de diciembre, aunque negó que haya ocurrido algún acto sexual.

“Cuando uno elige ir al baño, no tienes que preguntar quién está en él. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización”, dijo.

VERSIÓN DE LA DENUNCIANTE

El Periódico tuvo acceso a la versión de la denuncia. Según la joven, Dani Alves la tomó de la mano y la llevó a una puerta que ella desconocía. Luego intentó escapar cuando se percató que era un baño de servicio, pero el futbolista “cerró la puerta y se lo impidió”.

“La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”, expone la denuncia.

Después de que trascendiera esta información, Alves aceptó que sí conoció a la joven. Sin embargo, la culpó de “habérsele tirado encima” y sostuvo que el acto fue consentido. Medios locales indican que estuvieron en el baño 16 minutos.

Alves afirmó a la justicia que era inocente e insistió en que no abusó sexualmente de la joven. “No, por Dios. Ya basta. Sobre todo porque están haciendo daño a los míos, porque saben quién soy”, sostuvo.

El viernes, la justicia española ordenó la prisión sin fianza en contra de Alves, por un presunto riesgo de fuga. Este lunes fue trasladado a otra cárcel para evitar filtraciones de sus imágenes tras las rejas.