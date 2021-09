De acoso infantil a brillar en Tokio: la dura historia de Lisbeli Vera +FOTOS

Lisbeli Vera Andrade ha dejado el nombre de Venezuela en alto en los Juegos Paralímpicos de Tokio, al ganar medalla de oro en los 100 metros y plata en los 400 metros.

Aunque antes de llegar al éxito, la joven de 19 años ha tenido que superar el acoso infantil.

"Cuando estaba en la escuela se burlaban de mí porque me faltaba esa parte del cuerpo, y eso siempre me hacía sentir diferente. Me encerraba en casa y decía que no quería salir", contó.

Asimismo, acotó que cuando la acosaban a veces no prestaba atención porque lo único que hacían era hacerla sentir mal.

"Me decían que me faltaba un brazo. Estas burlas empezaron en la escuela cuando tenía unos 5 o 6 años cuando entré en primer grado", expresó la venezolana de acuerdo a lo reseñado en paralympic.org.

LISBELI VERA Y EL SILENCIO ANTE SU FAMILIA

Lisbeli Vera acotó que durante su paso por la escuela los maestros regañaban a sus compañeros; y decían que ella "era igual que todos los demás, incluso con una discapacidad".

"Desde que era pequeña, vivía con mis abuelos. No les contaba nada de lo que me pasaba en el colegio. Se enteraban de que me acosaban cuando me peleaba con algún compañero o cuando los profesores pasaban por casa y se lo contaban", manifestó.

Sin embargo, Lisbeli Vera aseguró que de esta situación salió más fuerte y forjó su futuro.

"Esas bromas me hicieron madurar porque supe que en algún momento iba a tener que enfrentarme a la vida, que no siempre iba a estar protegida y que tenía que defenderme", sostuvo.

SUS INICIOS EN EL DEPORTE

Lisbeli Vera Andrade explicó que solía hacer educación física en la escuela y fue por casualidad que un entrenador reconoció sus habilidades y la introdujo en el Para atletismo.

"Me descubrieron en una carrera callejera. Había varios entrenadores, entre ellos Leonel Cabezas: fue él quien me vio y me recomendó al entrenador Isidro Barthelemy", indicó.

En ese sentido, señaló que decidió dejar su casa para viajar a la ciudad de Maracaibo y comenzar a entrenar. "Fue allí donde realmente me aficioné al atletismo".

"Cuando llegué al atletismo era muy tímida, no hablaba con nadie, solo con mi entrenador. Era solo cuestión de tiempo que ganara confianza a través del deporte", confesó.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017 fueron su debut internacional; "y a partir de ese momento, mi vida cambió mucho. Nunca pensé en formar parte de la selección venezolana en ningún deporte. Y fue una demostración de que lo que se decía de mí era mentira. Siempre fui capaz de salir de las malas situaciones y de luchar por mis sueños".