De Diego Garijo a "Lola Pistola", así es el boxeador "drag queen"

Es "Dos pistolas" en el ring y "Lola Pistola" sobre los tacones. Diego Garijo es boxeador y "drag queen". Es una mezcla poco habitual, la verdad. Todo un contraste. Son las dos caras de un deportista original y tremendamente polifacético.

Diego Garijo, conocido como "Dos Pistolas", es un aguerrido luchador de MMA, pero realmente es Lola Pistola. Este Luchador se pasó de las artes marciales mixtas al boxeo sin guantes y cuando le dijeron que debía hacer algo nuevo, no lo dudó: "Para sacarme de mi zona de confort, tuve la idea de hacer de "drag queen" y lo hice. Crecí con una madre soltera, tengo dos primos gays, mucha influencia femenina, ¿por qué no?".

Pintor y pacifista

Así que se hizo la cera y se puso unos pendientes: "Lo veo muy gracioso y puedo aumentar mi carrera como artista". Porque también es pintor... y pacifista. Sí, han oído bien, pacifista: "Todos los problemas los podemos arreglar con amor, no con violencia". Como buen latino, adora a Alejandro Sanz. "No me gusta ser normal y no quiero nada normal". Sin duda, lo cotidiano no entra dentro de su vocabulario.