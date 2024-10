De esta manera los Yankees se metieron a la Serie Mundial por primera vez en 15 años

Los Yankees de Nueva York materializaron su pase a la Serie Mundial, luego de 15 años sin acceder a la instancia decisiva, después que vencieran 5 a 2 a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field e imponerse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 4-1.

Los dirigidos por Aaron Boone sacaron adelante un choque al que llegaron al sexto inning perdiendo 2-0. Los ‘Mulos del Bronx’ iniciaron la entrada embasando a sus dos primeros bateadores. Sin embargo, Aaron Judge bateó para doble play y parecía que los locales saldrían del atolladero.

No obstante, llegó el turno de Giancarlo Stanton, que fue la bujía de los Yankees en toda la serie. En cuenta de 3 y 2 y con hombre en tercera, el jardinero pescó un envío al medio y disparó un dantesco cuadrangular para empatar las acciones.

Made for the moment. @Giancarlo818 🔥 pic.twitter.com/iYe8qVHYOa

El electrónico no tuvo variación en las entradas siguientes, por lo que el desafío se fue a extrainning. En la décima, los neoyorquinos aprovecharon un error del campocorto venezolano Brian Rocchio para dejar dos en base. A pesar de ello, la entrada se colocó en dos outs y parecía que los Guardianes saldrían del problema.

Sin embargo, el turno le llegó al dominicano Juan Soto. ‘La Fiera’ batalló su oportunidad tras sacar varios fouls. Acto seguido, en cuenta de 3-2, se impuso en el duelo contra el relevista Gaddis al conectar un jonrón con dos en base por todo el bosque central, enmudeciendo el estadio de los Guardianes y desatando la algarabía en la cueva de los Yankees al colocar el choque 5 a 2.

Juan Soto's pennant-winning 3-run homer is even better in Spanish 🔊 pic.twitter.com/GXSMNYIT0A

