Dembéle Podría estar cerca del Manchester United

Convencido de la necesidad de fichar a un jugador de banda y a seis días para el cierre del mercado de fichajes, el Manu trata de convencer a Dembélé, reacio a dejar el Barcelona pero que tras su primera suplencia ante el Villareal y las llamadas desde Inglaterra estaría en disposición de cambiar de opinión, contrariamente a su parecer hace dos semanas.

En el club azulgrana, de momento, "no hay novedad" por cuanto no ha llegado ninguna propuesta, pero no se es ajeno a que un traspaso de Dembélé significaría una importante inyección económica (según el diario As superior a los 60 millones de dólares) con la que se haría frente al fichaje del delantero deseado, públicamente, por Ronald Koeman y que pudiera ser Memphis Depay.