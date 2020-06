Deyna Castellanos Salió al Paso de Insultos por el Día del Orgulllo Gay

Deyna Castellanos mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ portando una franela con la bandera del Orgullo Gay. La controversia es el plato fuerte del día. Esta publicación desató la ira de muchos de sus fans, los cuales discrepan con estos movimientos.

La criolla es de las jugadoras de fútbol más reconocidas a nivel mundial y quedó en evidencia ante sus millones de seguidores en Instagram, al ser una figura dentro y fuera de la cancha.

En esta oportunidad, recibió comentarios sin escrúpulos por este post de apoyo, muchos de ellos en carácter ofensivo, y la jugadora los respondió con responsabilidad y, sobre todo, con una evidente profesionalidad.

"Hoy quiero festejar con toda la comunidad LGBTQ. Gracias por su valentía y por enseñarnos el camino hacia un mundo más justo" fue el mensaje que publicó Deyna acompañada de una fotografía con una franela del Orgullo.

"Es triste ver que figuras como tu hagan ver esto ante el mundo como una causa justa, a lo que verdaderamente está en contra del orden de Dios. Varón y hembra los creo. Dios te bengia", fue uno de los comentarios negativos, el cual la delantera contestó: "wow tequeños que hablaaan".

"Qué cagada, qué tremenda decepción. Te veía como ejemplo a seguir y ahora creo que estás bien equivocada, si eres lesbiana y estás de acuerdo con lo que vives no es necesario hacerlo público. Que Dios te perdone, a mi parecer eres una burla y a Dios sabes que no le agrada" fue el mensaje de otro usuario y Deyna sentenció: "Dios me quiere mucho. Al que se nota que no quiere es a ti, con todo ese odio que llevas por dentro".

Deyna Castellanos, haga lo que haga, es vista con lupa en todo el mundo

La venezolana es muy seguida a nivel mundial, no en vano es embajadora de Venezuela ante la FIFA y, a pesar de recién recalar en las filas del Atlético de Madrid y no explotar su máximo potencial en la oncena colchonera, este tipo de acciones le hacen continuar siendo una de las jugadoras más comentadas en su país y en el planeta fútbol.