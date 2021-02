Deyna Castellanos enciende las redes sociales con esta fotografía

Deyna Castellanos, futbolista venezolana del Atlético de Madrid, es sumamente reconocida con su habilidad con el balón, que la ha llevado a recibir varios premios. De igual forma, la criolla es una sensación en las redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores entre todas las plataformas.

En la tarde de este viernes, Castellanos encendió la red social Twitter (@deynac18) al publicar una fotografía con otra joven acompañada del siguiente mensaje: “El secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje”.

A pesar de la deportista no confesó alguna relación amorosa, muchos usuarios lo tomaron como tal y procedieron a congratularla. “Orgullosa de ti. Felicidades mi Deyna”, dijo Oriiana Bericoto en los comentarios, a lo que sumaron otras felicitaciones.

Sin embargo, Castellanos no ha confirmado que esté en una relación amorosa con alguien más y ha evadido preguntas sobre su orientación sexual.

El pasado 7 de enero, Deyna Castellanos realizó una transmisión en vivo por su Instagram, en donde respondió preguntas de sus 1,4 millones de seguidores. Al igual que en ocasiones previas, hubo una interrogante bastante incómoda, cuando le preguntaron sobre dos mujeres y su pareja.

“¿Por qué tienen que asociar una buena amistad a una relación amorosa?”, respondió contundentemente Deyna. La futbolista mantiene una buena relación con sus compañeras de cuarto y vestuarios, y se le ve haciendo bromas y pasándola mejor con Mairene y Leicy.

Otro usuario le preguntó “¿estás en una relación?”, a lo que respondió “puede ser que sí o puede ser que no”, sembrando más dudas. “¿Tienes novia o novio?”, preguntó otra persona, ante lo que la goleadora venezolana dijo “tengo perro”.

En tal sentido, la orientación sexual de Deyna Castellanos ha generado varias interrogantes y la publicación de este viernes dejó más preguntas aún. Lo que no está en cuestionamiento es el presente futbolístico de la venezolana, que sigue deleitando a la capital española con sus dribles, asistencias y goles.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021