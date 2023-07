Deyna Castellanos estalló contra la FVF: Esta es la crítica que hizo tras la presentación del nuevo logo

La futbolista Deyna Castellanos estalló este jueves contra la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tras el reciente video que publicaron para dar a conocer el nuevo logo.

Y es que la capitana de la selección femenina criticó que las autoridades del fútbol venezolano no incluyeron a sus compañeras en las imágenes. Así como no tomaron en cuenta a otras selecciones que representan al país como las de fútbol sala y fútbol playa.

«Lo que no me gustó es que la Federación es una institución que representa a varios equipos como el fútbol masculino, femenino, de playa, de sala, y en esta presentación tan cool que hicieron dos de esos equipos no salieron», comentó Deyna Castellanos.

Destacó que su mensaje no va dirigido en contra de la selección masculina, pero no está de acuerdo que en el video solo salga ella como representante del fútbol femenino.

«Me sacan a mí en el video, pero el tema es sacar a las jugadoras del equipo femenino. Mis compañeras van de mi mano, van a mi lado. Ellas no están detrás de mí, están conmigo y se sudan la camiseta al igual que yo. Esto me pareció bastante feo por así decirlo», expresó en un video publicado en sus redes.

Además, Deyna Castellanos consideró que el equipo de fútbol sala está haciendo «un trabajo fantástico» y los compañeros de fútbol playa están en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. «Ellos clasificaron a la final, también están trabajando y evidentemente somos la misma selección», acotó.

«El mensaje de unión que da la FVF para todo el país lo entiendo, pero inconscientemente o conscientemente, no lo sé, no se dan cuenta de que están separando a todos los equipos que la Federación representa y que al final todos representamos al mismo país», sentenció.

DEYNA CASTELLANOS A LA FVF

Con respecto al logo de la FVF, Deyna Castellanos señaló: «Sobre el tema del escudo ni lo voy a tocar, no voy a decir si es feo o bonito, no diré nada de eso porque no me compete a mí».

Aunque sí admitió que le encantó el nuevo tema «Latidos Vinotinto». «La orquesta hizo un trabajo fantástico, algo que de verdad te pone los pelos de punta y que te genera un sentimiento bonito», dijo.

