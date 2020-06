Deyna Castellanos reclama: “Nos menosprecian como siempre”

La delantera criolla Deyna Castellanos es de las figuras del Atlético de Madrid con mayor proyección, pese a que aún no mostrado todo su talento en la oncena colchonera. En el seno del club madrileño, tienen muchas esperanzas puestas en ella.

La jugadora, a la espera de jugar la Champions Femenina que el equipo enfrentará al FC Barcelona, habló de la situación del deporte.

“Es súper incómodo, nos menosprecian como siempre”

La venezolana se quejó que, mientras el Atlético de Madrid masculino ya entrena y juega LaLiga, el femenino, por normativa, puede entrenar al aire libre una hora diario.

Castellanos, prosiguió sus declaraciones con lo siguiente: “nosotras entrenamos como profesionales. Vivimos de esto, hacemos muchas cosas por esto; entonces, que no nos traten en la ley como profesionales obviamente es molesto y obviamente duele”.

Desde el pasado 4 de junio, el Atlético anunció que podían practicar de forma voluntaria e individual en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, bajo estricto seguimiento del staff técnico.

Deyna Castellanos ya tiene "panas" en el vestuario

En este sentido, la criolla dijo que “Charlyn, Kenti, Leicy y yo, más allá de abrir puertas a las jugadoras de nuestro país, también le estamos abriendo las puertas a todas las jugadoras latinas... Hay que seguir luchando, seguir demostrando que el futbol femenino sí vale la pena. Una de las cosas más importantes era jugar en un equipo competitivo, poder jugar competencias que con otros clubes no podría jugar, como la Champions... No me arrepiento en lo absoluto de la decisión que tomé porque me han recibido de la mejor manera”.