Donovan Mitchell es el segundo caso de Coronavirus en el Utah Jazz

Donovan Mitchell, escolta y estrella de los Utah Jazz, también ha sido diagnosticado con el Coronavirus. Es el segundo jugador del equipo que lo contrajo, después de que Rudy Gobert fuese el primer caso oficial en baloncesto de la NBA. Los Jazz, que jugaban contra el Oklahoma City Thunder, aún están en la ciudad aislados y desconocen cómo y cuándo podrán volver a la ciudad de Salt Lake City.

La noticia del positivo de Donovan Mitchell la emitió Adrian Wojnarowski, analista de ESPN, que además destacó que varios jugadores del equipo de los Jazz habían hablado en privado que Gobert no había sido especialmente cuidadoso con el contacto físico con sus compañeros dentro del camerino:

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020