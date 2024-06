Dos venezolanos figuran en el mejor once de la segunda fecha de la Copa América, según reconocida aplicación

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América concluyó la noche del viernes 28 de junio con el duelo entre Brasil y Paraguay que terminó 4-1 a favor de la pentacampeona del mundo, por lo que ya hay el mejor once de la jornada dos, en el que figuran dos venezolanos.

Se trata del portero Rafa Romo y el lateral derecho, Jon Aramburu, quienes se erigieron como héroes en el triunfo de Venezuela 1-0 sobre México el miércoles.

Cabe mencionar que dicha alineación no es la oficial de Conmebol, sino de Sofascore, una reconocida aplicación de estadísticas y resultados deportivos. Está desarrollada por SofaIT, con sede en Zagreb, Croacia.

Romo, que se convirtió en un muro para los mexicanos el evitar en numerosas ocasiones la caída de su arco, incluso tapando un penal, obtuvo una puntuación de 8,6. Por su parte Aramburu, quien fue una de las novedades de Fernando «Bocha» Batista en el once contra los ‘manitos’, también recibió esa calificación.

El lateral de la Real Sociedad dio una soberbia actuación al ser la pesadilla de Julián Quiñónes por la banda derecha. De hecho, su proyección en ataque fue la que derivó en la pena máxima que transformó Salomón Rondón para la victoria vinotinto.

Además del guardameta y lateral criollos, Uruguay copó el once de la segunda fecha con cuatro futbolistas. Entre ellos está Maximiliano Araujo, quien se hizo con la mayor puntuación de todas con 9,3. Le siguió su compatriota Fede Valverde con un 8,8.

Nicolás de La Cruz (8,1) y Mathías Olivera (7,9) completaron a la representación charrúa.

Otro que aparece en el once es Vinicius Jr. (8,2) tras su gran actuación ante Paraguay al despecharse con dos goles. Lionel Messi (8,1), James Rodríguez (8,2), Davinson Sánchez (8,1) y Johan Mojica (7,8) completan el mejor once de la segunda fecha de la fase de grupos.

🌍 | Team of the round

Another round of #CopaAmerica fixtures is behind us, so another TotR is in order! 🤩

Uruguay produced the most dominant win (5–0 over Bolivia), so they lead the way with four players featured, including our Player of the round — Maximiliano Araújo. 🌟🇺🇾 pic.twitter.com/1KA2mZ6W75

— Sofascore (@SofascoreINT) June 29, 2024