E-Rod llamado a ser el As de la rotación de los Medias Rojas de Boston

Con el zurdo Chris Sale en stand by, algunos intuyen que el lanzador zurdo venezolano Eduardo Rodríguez dará la cara en la rotación de los Medias Rojas. Aunque es una etiqueta que E-Rod no ha llevado durante su carrera, el manager interino de la novena de Boston, Ron Roenicke, aseguró que el criollo ha estado en buen nivel por mucho tiempo.

“Llegó a ser nuestro No. 1 el año pasado, entonces no importa si es señalado como nuestro principal abridor”, sentenció Roenicke. “Cuando regrese Sale, contaremos con dos No. 1”.

Si hay algo de presión para Rodríguez en estos Spring Training, es que la misma no proviene desde la organización. Después de superar obstáculos en el 2018, el pitcher de 26 años fijó récords personales en cada categoría con registros de 19-6, 3.81 de efectividad y 213 abanicados en 34 aperturas (203.1 innings lanzados).

Roenicke también confesó que Rodríguez maduró al punto de ser, en este momento, uno de los líderes para los jugadores latinos de la divisa. “Han visto al pitcher que todos anticipábamos que sería y tuvo un año fantástico”, añadió Roenicke.

Lo único que Boston espera de Rodríguez es que, además de estar sano, tenga el mismo desempeño del 2019. Hasta ahora, Rodríguez enfrentó a la mayoría de los titulares de los Bravos de Atlanta por cuatro episodios y concedió tres hits (jonrón de Austin Riley) ponchó a cuatro y otorgó apenas una base por bolas.

El serpentinero acumula dos buenas salidas -ponchó a seis en sus dos entradas de su debut de contra los Yankees el 29 de febrero.