Eduardo Escobar hace historia en la MLB: El primero en batear la escalera en el estadio de San Diego +VIDEO

El pelotero venezolano Eduardo Escobar fue el bateador más productivo de este lunes en las Grandes Ligas y guío la victoria de los Mets de Nueva York 11-5 ante los Padres de San Diego.

El infielder logró la escalera en cinco turnos al bate en el estadio Petco Park. Además, anotó tres veces y empujó seis vueltas para que los Mets brillaran y empezaran a figurar como serios candidatos al título de Serie Mundial de esta temporada de la MLB 2022.

Pete Alonso también anotó en tres ocasiones, J.D. Davis logró dos producidas y el dominicano Starling Marte anotó una para los ganadores.

Por parte de los Padres, que venían de ganar tres partidos seguidos, Luke Voit fletó un cuadrangular de tres carreras y el curazoleño Jurickson Profar anotó y empujó una.

El ciclo de Eduardo Escobar inició con un sencillo remolcador de dos carreras en el primer inning con las bases llenas al right field.

En la cuarta entrada, bateó un doble luego que la pelota picara entre el left y center field. Después en el octavo inning conectó un home run por el lado derecho del estadio luego de que el lanzador hiciera un envío por todo el centro del plato.

Posteriormente, en el noveno episodio Eduardo Escobar conectó un batazo pegado a la banda derecha que hizo que llegara a la tercera base.

Este es la primera escalera del venezolano en su carrera y el primero logrado en el Petco Park de los Padres de San Diego en toda su historia, según el diario Meridiano.

Con esta hazaña, Escobar es el quinto venezolano en haber logrado el ciclo en las Grandes Ligas. Anteriormente lo hicieron César Tovar en 1972, Carlos Guillén en 2006; Carlos González en 2010 y Pablo Sandoval en 2011.

"Toda la gloria sea para ti mi Dios. Con fe todo es posible", fueron las palabras del pelotero en sus redes sociales tras el juego.

Además, manifestó que "lo tenía en mente. Sabía que a donde bateara la pelota iba a correr durísimo a tercera base para lograrlo. Cuando es para ti, es para ti. Golpeé la pelota justo en la raya y pude conseguirlo. Esto es increíble, estoy demasiado feliz", dijo ante las cámaras de SNY.

🙏🙏 all the glory be to you my god with faith everything is possible🙏🙏 #eldelapica #fogopower @RocNationSports pic.twitter.com/KVxxxz5s6a

— eduardo jose escobar (@escobardelapica) June 7, 2022