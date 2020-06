Ofreció sus condolencias a las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y "a todas las familias que han sufrido la brutalidad policial".

"Sin jugadores negros no habría Liga Nacional de Fútbol. Y las protestas en todo el país son emblemáticas de los siglos de silencio, desigualdad y opresión de los jugadores, entrenadores, fanáticos y personal negro" asevera Goodell, haciendo examen de conciencia sobre la actitud de los que han alzado la voz para una familia mejor en el fútbol americano estadounidense.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020