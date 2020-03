El coronavirus generó la suspensión del Maratón de Londres 2020

La organización del Maratón de Londres anunció este viernes 13 de marzo que la carrera fue pospuesta por la pandemia de coronavirus. El evento que debía celebrarse en abril del presente año quedó reprogramado hasta el mes de octubre.

Mediante un tweet, la cuenta oficial dele evento comunicó la decisión. «El maratón 2020 Virgin Money London se ha pospuesto y ahora está programado para el domingo 4 de octubre de 2020«, informó la organización.

The 2020 Virgin Money London Marathon has been postponed and is now scheduled to take place on Sunday 4 October 2020.

