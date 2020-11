El deporte en Estados Unidos sale a votar: ¿Donald Trump o Joe Biden?

Las elecciones en losestán en pleno apogeo. El deporte entero salió a votar por los candidatos Donald Trump o Joe Biden esteen una jornada que pinta para ser histórica.

Todo el mundo está atento al desenlace de la batalla electoral entre Donald Trump y Joe Biden, por lo que muchos cracks del deporte norteamericano, e influencers del mundo, como la NBA, NFL, MLS, manifestaron sus opiniones en relación a los dos aspirantes a la Casa Blanca.

Votos a favor de Joe Biden

El recién coronado en la NBA con Los Ángeles Lakers, LeBron James, votará por el candidato demócrata. El ‘23’ de los Lakers ya habló de su intención para ejercer su derecho al sufragio.

La futbolista de 35 años de edad, capitana de la selección norteamericana y ganadora del Balón de Oro del 2019, Megan Rapinoe, es otra de las luminarias del deporte que tiene clara su idea. Votará a Biden, ya que en más de una vez tildó a Trump de machista.

El legendario jugador de baloncesto, también de los Lakers, Magic Johnson, es otro adepto del voto demócrata. Dijo presente en algunos mítines de la campaña de Biden en los últimos meses.

Van con Donald Trump

Uno de los más representativos defensores del actual presidente de los Estados Unidos es sin duda el QB de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, leyenda del fútbol americano. Es tal su devoción que tiene una gorra con el lema de su primera campaña electoral de Trump, ‘Make America Great Again’.

El boxeador Mike Tyson y el primer mandatario son amigos desde hace décadas. Esto quiere decir que su papeleta tendrá tildada la casilla del líder republicano.

El exgolfista estadounidense Jack Nicklaus, uno de los mejores de la historia del PGA Tour, hasta exhortó a sus seguidores a votar por Trump.

Get out and vote. I did! pic.twitter.com/IfQb3NeSO3

— Jack Nicklaus (@jacknicklaus) October 29, 2020