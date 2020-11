El deporte se pronuncia por el fallecimiento del pelotero Johnny Paredes

El beisbol venezolano, y el deporte venezolano en general, está consternado por el adiós del expelotero criollo Johnny Paredes.

Quien jugase con los Expos y Tigers en la MLB, con pasant√≠a incluida en el beisbol japon√©s, batall√≥ por un par de a√Īos con el c√°ncer.

No solo las √Āguilas del Zulia, equipo en el que jug√≥ gran parte de su trayectoria en la LVBP, sino los Tiburones de La Guaira -el otro uniforme que visti√≥ en el circuito rentado nacional- y muchas personalidades que hacen vida en la pelota han manifestado su profundo lamento por la partida de un infielder cuyo desenvolvimiento dentro y fuera del diamante fue m√°s que destacado.

Hablé hace unas semanas con Johnny Paredes y me dolió lo que estaba sufriendo. Me dijo que me atendió de casualidad porque no podía ni hablar por lo avanzado del cáncer. Lamento mucho que haya sufrido tanto y su temprana partida. A su familia y amigos, mi sincero pésame y abrazo.

— Marcos Grunfeld / Suscr√≠bete a mi canal de YouTube (@bvenezolano) November 5, 2020