El generoso gesto de Shaquille O'neal con un hombre que no podía pagar el anillo de compromiso para su novia (video)

En un video publicado en la cuenta @shaqfu_radio, se puede ver al exjugador de los Lakers, Shaquille O'Neal como le pagaba el anillo de compromiso a un hombre en una joyería de Georgia.

El video fue publicado el martes 6 de abril. Se puede observar cuando Shaq pasa su tarjeta de crédito personal al trabajador del local ubicado en Zales en McDonough. Después le da un apretón de manos al hombre que le propondrá matrimonio a su pareja, sin cargo.

“Solo intento hacer sonreír a la gente. Eso es todo”, declaró Shaq durante NBA en TNT.

"I'm just trying to make people smile... That's all."@SHAQ helped a young man out at a local jewelry store by paying for his engagement ring. pic.twitter.com/eK8n0YHGb7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 7, 2021