El impactante momento en que recogepelotas se desmayó y famosa tenista la auxilió

La australiana Alicia Molik, exjugadora de tenis y medallista olímpica, se viralizó en las últimas horas porque brindó primeros auxilios a una niña recogepelotas que se desmayó durante una entrevista.

Molik, quien lleva varios años retirada, fue presentada el miércoles como nueva directora del torneo Adelaide International. Mientras hablaba con los periodistas en la cancha, cuatro jóvenes recogepelotas estaban parados detrás de ella.

De un momento a otro, una de las jóvenes se desplomó en plena cancha de tenis. Molik interrumpió la entrevista apenas escuchó un fuerte golpe detrás de ella y, cuando se volteó, vio a la adolescente tendida en el suelo.

Tennis star Alicia Molik has served up a kindly act on her first day as the Adelaide International's tournament director. She rushed to help a young player who collapsed on court in the middle of a press conference. https://t.co/pE8iSDT3AV @haydennelson #7NEWS pic.twitter.com/u76RZPHVN1

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 30, 2023