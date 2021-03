El ironman de los Yankees Gleyber Torres demuestra su motivación para la siguiente temporada

Así lo reseñó El Siglo, la sonrisa de megavatios de Gleyber Torres ha regresado a la jaula de bateo y los backfields en el campamento de los Yankees, una clara indicación de que el campocorto se siente muy bien mientras se prepara para el Día Inaugural.

Habiendo vuelto a comprometerse con su acondicionamiento físico este invierno, su objetivo para la próxima temporada es ser el ironman del equipo.

"Es muy importante para mí estar en muy buena forma", dijo Torres el viernes. "Este año jugamos 162 partidos. Personalmente, solo quiero jugar todos los juegos y estar saludable todo el año. Así ayudaré a mi equipo en cualquier oportunidad que tenga. Hasta ahora, me siento realmente bien ".

Torres, de 24 año, tiene 6 de 15 (.400) con un doble y dos jonrones esta primavera, después de haber impresionado al cuerpo técnico de los Yankees a su llegada. Después de un año en el que sus números ofensivos cayeron y surgieron preguntas sobre su preparación para la lista abreviada de 60 juegos, Torres se sintió motivado para cambiar la narrativa.

El gerente general Brian Cashman ha dicho que Torres usó las primeras semanas de la temporada regular 2020 para ponerse en forma, tal vez contribuyendo a las lesiones del tendón de la corva izquierdo y del cuádriceps izquierdo que enviaron a Torres a la lista de lesionados a fines de agosto. Torres ha reconocido que tuvo dificultades para encontrar lugares para hacer ejercicio durante la pausa entre el entrenamiento de primavera y el campamento de verano.

"El año pasado fue un año difícil para todos", dijo Torres. "No empezamos en tres o cuatro meses. Fue muy difícil para los jugadores, especialmente para mí. Ahora, sabemos que estamos jugando una temporada completa, tuvimos una temporada baja regular, un entrenamiento de primavera regular. Hemos jugado muy bien y mentalmente me siento muy bien ".

Cashman dijo que Torres parece estar en buena forma esta primavera, y los Yankees creen que el Torres "real" regresó después de esa temporada en IL, cuando se parecía más al jugador que fue un All-Star de la Liga Americana en cada uno de sus dos primeras temporadas de grandes ligas. Torres registró un OPS de .842 en 18 juegos desde el 5 de septiembre hasta fin de año, en comparación con un OPS de .636 en 24 juegos antes de entrar en la lista de lesionados.

Torres estuvo en su mejor momento en la postemporada, bateando .435 (10 de 23) con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en los siete juegos de los Yankees contra los Indios y los Rays.

"El luce bien. Parece concentrado ", dijo el segunda base DJ LeMahieu. "Se ha estado concentrando en la defensa del trabajo temprano. El columpio se ve bien. Parece muy concentrado este año. Eso es lo que esperaba de él. Definitivamente creo que Gleyber parece estar listo y listo para hacerlo de nuevo ".

Torres tuvo una ventaja en su trabajo con el entrenador de cuadro Carlos Mendoza antes del campamento, tratando de reafirmar su defensa después de cometer nueve errores en 40 juegos en el campocorto el año pasado, empatado con Willy Adames de Tampa Bay como la mayor cantidad entre los campocortos de la Liga Americana.

Si bien Torres dijo que entiende que los errores son parte del juego, Mendoza lo está ayudando a concentrarse en los fundamentos para completar jugadas de rutina y estar al tanto de las situaciones del juego. Hasta ahora tan bueno.

"Estoy trabajando muy duro todos los días", dijo Torres. "Estoy tan feliz de descubrir algunas cosas en mi defensa. En cada práctica, todos los días, he estado trabajando con Mendy para arreglar todas las pequeñas cosas en las que estaba trabajando durante la temporada baja. Me siento bien, me siento feliz. Me siento más seguro ahora mismo. Ahora, intentaré jugar lo mejor que pueda ".

Fuente: El Siglo