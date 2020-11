El legendario futbolista Bobby Charlton sufre demencia

Fuente: 20MINUTOS.ES

Sir Bobby Charlton, una de las mayores leyendas del fútbol inglés, ha sido diagnosticado con demencia. Ha sido el club donde militó en buena parte de su carrera, el Manchester United, quien ha confirmado la noticia.

"Todo el mundo en el Manchester United está entristecido de que esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia", señalan en el comunicado.

La demencia es una enfermedad que ha rodeado a los Charlton en este último año. Su hermano Jack, que jugó toda su carrera en el Leeds, murió en verano afectado por la misma, sin conocer ya a nadie y su excompañero 'Nobby' Stiles, aunque fallecido por un cáncer, también había sido diagnosticado con esta dolencia..

Sir Bobby Charlton se encontraba retirado de la vida pública desde hacía un tiempo, pero sigue siendo toda una institución para el United y para Inglaterra. Superviviente del trágico accidente de avión de Múnich de 1958, formó un equipo letal en los años de George Best y Denis Law (La 'United Trinity'). Jugó 758 partidos con la elástica de los 'red devils' (segundo jugador con más partidos, tras Ryan Giggs) y marcó 249 goles.

Con Inglaterra, fue campeón del mundo de 1966, cuando ganó el Balón de Oro, disputó 106 partidos y anotó 49 tantos. En 2016 le colocaron una grada con su nombre en Old Trafford, y fue una de sus últimas apariciones públicas en un evento masivo.

#OnThisDay three years ago, we unveiled the @SirBobby Charlton Stand at Old Trafford. #MUFC ❤️ pic.twitter.com/GbvtP6Gvtq

— Manchester United (@ManUtd) April 3, 2019