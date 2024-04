«Estoy feliz y llena de optimismo»: El mensaje de Yulimar Rojas al ser dada de alta tras operarse de grave lesión

La atleta venezolana Yulimar Rojas abandonó este domingo la clínica de Madrid en la que se encontraba desde el pasado jueves, donde fue operada de una grave lesión en el talón de Aquiles que le impedirá defender su título en los Juegos Olímpicos de Paris.

«Hoy he dejado la clínica. Quiero agradecer todas las nuestras de cariño, todas las atenciones y los mensajes tan llenos de amor que he recibido», escribió Rojas junto a una fotografía que subió a sus redes sociales.

⁣

«Estoy feliz y llena de optimismo frente a esta etapa de mi vida que me toca afrontar.⁣ Abrazos y besos a todos»⁣, agregó la deportista venezolana, quien fue escogida como atleta del año (por la Federación Internacional de Atletismo) en el 2020.

De esta manera Rojas se perderá los venideros Juegos Olímpicos y se espera que esté alejada de las pistas, por varios meses.

Gracias por todo el amor 💙 pic.twitter.com/tZScZnpHYI — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) April 14, 2024

TRISTE COMUNICADO

Yulimar dio la triste noticia a través de un comunicado emitido el pasado viernes.

«Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo», precisó en la misiva.

En ese sentido, pidió disculpas a los venezolanos y a sus seguidores que soñaban verla alcanzar el oro olímpico de nuevo.

«Mi corazón está roto y quiero disculparme por no poder representarlos en París», comentó.

Asimismo, Yulimar Rojas expresó que se sometió a una operación en España y se encuentra en fase de recuperación.

«Han sido horas muy complejas en las que me he cuestionado y he analizado el por qué ha sucedido esto. Sin embargo, entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad. Hoy me siento afectada emocionalmente por no poder representarlos. El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente. Pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos», expresó.

Yulimar Rojas aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus familiares y a su equipo de trabajo por estar a su lado en estos momentos.