El mensaje escondido en la camiseta de Bélgica que provocó el rechazo de la Fifa

Las amenazas de la FIFA obligaron a la selección de Bélgica a desistir de jugar con su segunda equipación en el Mundial de Qatar 2022. Se trataría de un nuevo episodio de complacencia del máximo organismo del fútbol a las políticas homofóbicas de Qatar.

Como resultado ha quedado completamente censurada la palabra "Love". Para el ente rector del fútbol mundial se trata de un término tóxico y peligroso en Qatar. De hecho, ninguna selección ha podido retar a la FIFA ante las amenazas de sanciones deportivas que han recibido.

Detrás de toda la campaña de censura se encuentra Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha convertido el mundial de la inclusión en el mundial de la censura y amenazas.

Todo comenzó con las amenazas contra los equipos cuyos capitanes utilizaran un brazalete arcoíris con la leyenda 'One love', en defensa de los derechos de la población LGTBI.

Sin embargo, a pesar de que le banda 'One love' quedó completamente censurada, el tema no quedó allí.

La federación belga ha decidido, para evitar sanciones, que su selección no juegue con la segunda equipación, que había adoptado como un canto a la integración de todas las personas, con independencia de su orientación sexual.

"Muy decepcionados, nuestros jugadores y entrenadores han decidido no llevar el brazalete de capitán de 'One Love' para no correr ningún riesgo deportivo. Son grandes defensores de la inclusión y seguirán mostrando su apoyo de otras maneras", señaló la Federación belga en un comunicado.

La FIFA ordenó a los árbitros sacar tarjeta amarilla a los capitanes de los equipos que luzcan ese mensaje.

De igual forma, antes de iniciar el mundial advirtieron a todas las federaciones que se abstuvieran de opinar sobre las políticas represivas de Qatar.