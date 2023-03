El mensaje que envió Silvino Bracho a los fanáticos tras la eliminación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos derrotó a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol tras el grand slam que conectó Trea Turner al pitcher Silvino Bracho en el octavo inning. Ante esto, el venezolano rompió el silencio y envió un mensaje a toda la fanaticada en el país.

«En mi carrera no hay absolutamente nada que me llene de más orgullo que vestir el uniforme de Venezuela. Representar a mi país es lo más grande que me ha pasado como pelotero, así que es imposible esconder la frustración y decepción que siento por la derrota», expresó en sus redes sociales.

En ese sentido, Silvino Bracho destacó que ninguno de los peloteros venezolanos quería fallar y perder. Sin embargo, «lamentablemente me tocó a mí recibir el batazo que marcó la diferencia».

«No me escondo, doy la cara y asumo mis responsabilidades como profesional. Entiendo la frustración de muchos fanáticos, pero les aseguro que ninguno está más golpeado anímicamente que nosotros. Salimos todos los días como una familia pensando en darle la mayor de las alegrías a ustedes. Pero esto es béisbol, hay que saber ganar y saber perder. Y nos tocó decir adiós a un sueño que pensamos sería posible este año. No se nos dio, pero nunca duden de nuestro profesionalismo y entrega», señaló.

Silvino Bracho manifestó que «es fácil detrás de una pantalla ser mánager, un pitcher Cy Young y todo al mismo tiempo. Así que agradezco de corazón los mensajes de apoyo y respeto de los fanáticos que sí saben de béisbol y valoran todo lo que dejamos a un lado para representarlos como merecen».

«Este tipo de derrotas son las que te hacen más fuerte y te ayudan a crecer. Estoy seguro que será así», dijo.

Asimismo, agradeció a Dios por haberle permitido vivir esos días al lado de grandes profesionales usando el nombre de Venezuela en el pecho. «Le doy las gracias a todos los que nos acompañaron y demostraron su apoyo y respeto en este camino durante el Clásico Mundial», indicó.