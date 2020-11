El mundo del deporte, de los más activos para llamar a la población a votar en los comicios presidenciales, ataca al candidato Donald Trump. Él y Joe Biden batallan codo a codo por por la presidencia de los Estados Unidos por los siguiente cuatro años.

Han sido varias figuras de una amplia gama de disciplinas las que quisieron pronunciarse sobre los primeros resultados que se filtraron, a la espera del recuento total.

Uno de los mensajes más duros vino por parte de Robin López, que tras el tuit emitido por Trump donde acusaba a los demócratas de "intentar robar las elecciones". Acto seguido, respondió: "Un ejemplo de desliz hitleriano, un primo mucho menos popular del estilo freudiano".

An example of the Hitlerian Slip, a much less popular cousin of the Freudian kind. pic.twitter.com/sMyDYwyn0V — Robin Lopez (@rolopez42) November 4, 2020

No fue el único que se pronunció contra Donald Trump

La gimnasta olímpica Laurie Hernandez también se manifestó apenas culminó la rueda de prensa de Trump, en la que cual dijo que había ganado las elecciones... sin que el conteo se haya terminado: "Sin palabras".

no words. — Laurie Hernandez (@LaurieHernandez) November 4, 2020

El pívot español Serge Ibaka, fue otro de los cracks del deporte en el territorio norteamericano quien escribió lo siguiente. Cabe destacar que, a veces, una imagen es capaz de hablar más que mil palabras.

The fact that some of y’all about to let Trump win is ridiculous smh! — Eric Paschall (@epaschall) November 4, 2020

LeBron James, estrella de los Lakers de la NBA, fue de los que desató decenas de miles de comentarios ¡Y contando! con uno de sus tweets más sonados desde que se pronunció en contra del actual primer mandatario norteamericano, el cual busca la reelección:

Y’all see the setup right???!!! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ https://t.co/CdcvjHlwGH — LeBron James (@KingJames) November 3, 2020

A falta de un porcentaje de escrutinios, la expectación crece cada vez más en el mundo entero y los comentarios de las figuras del deporte no van a pasar desapercibido.