El exfutbolista del Real Madrid Iker Casillas está en un momento adverso en su vida tras su separación de la periodista Sara Carbonero.

Sin embargo, no todo es malo. Se reencontró en Oporto, Portugal, con algunos de sus excompañeros y sus médicos, quienes le hicieron una revisión médica este jueves, a 23 meses desde que sufriese un infarto en un entrenamiento con el club luso.

"Hice lo de todos los días, desayuné, me fui a entrenar. Cuando voy con el equipo me noto pesado, que me falta el aire y en mi cabeza me pongo a pensar que es alergia. Pero veo que no es la sensación cuando tengo alergia, sino más fuerte, y me empieza a oprimir el pecho", indicó.

Iker Casillas le lanzó un piropo a su ex

Además, Iker Casillas le mandó un bonito comentario en el último post de Carbonero, que ha conquistado a sus fans con una imagen muy típica de la primavera.

Entre los comentarios estaba uno de su expareja, quien con un "Beautiful" desató miles de reacciones de los seguidores de la periodista.

En una hora acumuló más de 45.000 'me gusta' y más de 300 comentarios, destacando muchos mensajes de apoyo y de cariño hacia el campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010.