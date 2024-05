¿Quién será el reemplazo de Ronald Acuña tras desgarrarse la rodilla? Lo que dijo el mánager de Atlanta

El jardinero de los Bravos de Atlanta y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023, Ronald Acuña Jr, se perderá el resto de la temporada. Una resonancia magnética reveló que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ahora, muchos se preguntan: ¿Quién será el reemplazo de Acuña?

“Fue como el peor escenario posible”, dijo el manager de Atlanta, Brian Snitker. “Vamos a darle a alguien la oportunidad de hacer algo especial ante su ausencia” acotó.

Snitker dijo, que la forma en la que lucirán los jardines de los Bravos el lunes, será su orden diario de aquí en adelante: Jarred Kelenic en el bosque izquierdo, Michael Harris II en el central y Adam Duvall en el derecho.

De acuerdo a MLB.com, Harris se queda en su posición, pero Duvall y Kelenic habían estado alternándose en el izquierdo. Ahora, ambos estarán en el lineup todos los días, lo que significa que Kelenic tendrá turnos regulares contra lanzadores zurdos.

Los Bravos también subieron a J.P. Martínez desde Triple-A Gwinnett para sumar profundidad, designando al infielder Joey Wendle para asignación en un movimiento correspondiente. Martínez, un novato de 28 años, será el cuarto patrullero del equipo, según Snitker.

Ronald Acuña Jr. has left today’s game after a non-contact injury on the basepaths

(via @BravesOnBally)

pic.twitter.com/2MEPS7U9OR

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2024