El severo castigo que le impondrá la FIFA a Salt Bae por cargar la Copa del Mundo

La FIFA implementará un severo castigo en contra del chef turco Salt Bae por ingresar al estadio y celebrar con Argentina en la final del Mundial.

Sus videos persiguiendo a Lionel Messi y quitándole el trofeo a los ganadores se volvió viral. No obstante, este comportamiento no le hizo gracia a la FIFA que tomará represalias para el próximo Mundial.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S

El máximo organismo del fútbol le prohibirá la entrada a Salt Bae en todos los estadios del próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá durante el año 2026.

La FIFA está investigando cómo hizo el empresario gastronómico para saltar las barreras de seguridad y acceder a la cancha. Posiblemente, aprovechó que los familiares y allegados de los jugadores ingresaron a celebrar para colarse.

Salt Bae arribó a Qatar 2022 como invitado especial de la FIFA con acceso VIP. Sin embargo, no estaba autorizado para meterse en el campo de juego y festejar como si fuese un integrante de la delegación campeona, informó Infobae.

Además, su falta tuvo un agravante por levantar el mítico trofeo bañado en oro, algo que solo tiene permitido la delegación campeona y un grupo muy selecto, entre los que se incluyen a los jefes de estado.

Bae se acercó a otros argentinos y en su cuenta de Instagram que tiene 49,8 millones de seguidores, publicó videos con Lisandro Martínez y Cristian Romero, con quienes hizo su típico gesto de sazonar los platos.

Se sumó el saludo con Ángel Di María. Luego publicó fotos con Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala y Franco Armani, al que le muerde la medalla.

Salt Bae and Argentina players. Look at Lisandro Martinez and Angel Di Maria's reaction when he tried to take the World Cup trophy from their hands. pic.twitter.com/V2fYeqkVN6

