El Sevilla se Queda con el Derbi Andaluz, en la Vuelta de La Liga

Volvió el fútbol. ¡Al fin!. El derbi sevillano... Lo que le sobró en tuvo intensidad, gracias al coronavirus, faltó en la grada.

Sevilla y Betis se fajaron de lo lindo, como buen derbi, hasta que sus fuerzas dijeron basta.

Los de Nervión fueron mejor que sus vecinos del Betis y se llevó el juego, con insistencia y merecimiento (2-0). Pudo ser una goleada de escándalo pero el esfuerzo e intensidad mientras las piernas se lo permitieron a los verdiblancos, lo impidió. El equipo de Julen Lopetegui, que generalmente se sienten más a gusto con el balón, encontró un agujero por la banda izquierda y tanto Munir como Reguilón, inquietaron a un Joel Robles, que poco antes había visto como un misil de Ocampos se topaba con la escuadra.

El partido empezó a inclinarse hacia la zaga del Betis y Koundé y De Jong, de cabeza, rozaron también el ansiado gol para los hispalenses.

Con el empate a cero se fueron al descanso. La intensidad, no bajó hasta que Bartra, que cometió un penalti tan infantil como evidente como claro. En una pugna con De Jong, se apoyó en su nuca con los dos brazos, impidiendo el salto del holandés. El árbitro, Mateu Lahoz, no dudó, pitó penal y Ocampos, engañando a Joel Robles, anotó desde los once metros (56’).

Si el Betis creía en alguna esperanza de empatar, se fue perdiendo a medida que dejaba espacios atrás al punto que Ocampos, de taco, asistió a Fernando, que con un remate de resta aumentaba la cuenta. (2-0 al 62’).

Joaquín, estandarte del beticismo, buscó con más garra que fútbol junto a Tello de descontar una pizarra que, a la postre, no llegó a moverse más.

Vuelve el fútbol español y con mejor cara de la que se tenía en mente. Hay ganas de buen fútbol y el mundo lo sabe.