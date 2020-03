El tenis no escapa del Coronavirus: suspendido el Roland Garros

El segundo torneo del Grand Slam de la temporada del tenis mundial, el Roland-Garros, ha sido aplazado por el brote del Covid-19. Finalmente, se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre, según indicó la cuenta oficial de Twitter del torneo galo.

Salvo cambio en las fechas de otros torneos, Roland-Garros 2020 arrancará solo una semana después de terminar el US Open. Se presume, siempre que el Coronavirus sea extinguido y todo vuelva a la normalidad, un mes de septiembre trepidante en el tenis mundial.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

— Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020