Domingo Carrasquel es un tótem en el Cardenales de Lara. Fue el primer manager campeón con el club. Celebró el final de la temporada 1990-1991, tras vencer en seis juegos a Leones del Caracas. Omar Malavé dominó la liga a finales de los 90 con la primera gran generación de los pájaros rojos.

El estadounidense Nick Leyva siguió el sendero de Malavé con un título en la campaña 2000-2001. Y por el banquillo del nido han pasado otros pilotos reputados como Luis Dorante, Pedro Grifol, Luis Sojo y Phil Regan. Incluso han dirigido el equipo legendarios como Luis Aparicio Montiel, Bobby Cox y Oswaldo Virgil.

Pero ninguno de hecho logró lo que José Moreno ha conseguido esta campaña: ganar el premio Alfonso “Chico” Carrasquel al Manager del Año, con el uniforme rojo del Cardenales. El estratega campeón de la contienda 2018-2019, se impuso con 27 votos para el primer lugar y 15 para el segundo. Los sufragios le dieron 96 puntos.

Superó por mucho a Henry Blanco (Bravos de Margarita) que sumó 59 unidades y Carlos García (Navegantes del Magallanes) con 21.

“Es un orgullo obtener este premio, con toda la historia de la liga, con el nombre de Alfonso ‘Chico’ Carrasquel, un pionero. Me llena de orgullo esto”, le dijo Moreno a Oscar Cumare, jefe de prensa de la bandada.

“Vengo de un pueblito de Falcón, en Punto Fijo, y me emociona. Este es un premio que tiene el aporte de mi familia, del staff del equipo, de los peloteros y de toda la gente que hace posible esto”.

Moreno estuvo al frente de Cardenales, mientras que el equipo se convertía en el mejor de la ronda regular con récord de 25-15. Lideró la competitiva División Occidental, y ahora está enfrascado en una dura semifinal contra Tigres de Aragua.

Es la tercera temporada como estratega del Cardenales para José Moreno. Su primera a tiempo completo fue la 2017-2018; esa vez perdió la final contra Caribes de Anzoátegui de Omar López. El falconiano quedó campeón al año siguiente. No pudo dirigir en la zafra 2019-20, cuando Luis Ugueto se coronó monarca con los pájaros rojos. Sin embargo, volvió para la campaña actual, con un gran éxito.

“Honestamente no me imaginaba esta situación. El sueño comenzó en Banco Obrero, queriendo jugar profesional. Al retirarme quise hacer carrera como técnico. Jamás me imaginé ganar este premio. Da orgullo ser reconocido por la gente que trabaja en el beisbol”, expresó.

“Esto me da ganas de seguir adelante y seguir creciendo. Me da motivación para hacer lo que me gusta”.

Moreno jugó siete temporadas como receptor en la LVBP, entre 1987 y 1994. Debutó con Leones del Caracas y luego pasó a Cardenales. Su carrera técnica comenzó con Marineros de Seattle en la Venezuelan Summer League, en Aguirre, estado Carabobo. Estuvo con la organización hasta 2019, cuando dirigió Clase A.

Ahora su meta es lograr el tricampeonato para Cardenales y el bicampeonato para él.

“El premio es algo que viene a raíz de los resultados, pero la meta principal es quedar campeón”, comentó. “Recibimos el premio con mucha alegría, pero nuestro objetivo es ganar el último juego que se haga esta temporada en Venezuela”.