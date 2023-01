SIGUE LA NOVELA | El toma y dame de Ronald Acuña Jr. y Alex González que aviva la polémica en las redes

El grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr. sigue avivando la polémica que surgió tras la pelea que escenificaron sus familiares con algunos fanáticos de los Leones del Caracas, durante el segundo juego de la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Acuña Jr. envió un mensaje al expelotero Alex González, luego de que este se ensarzara en una pelea con el padre del grandeliga de los Bravos de Atlanta, a través de las redes sociales.

González bromeó por el retiro de Acuña Jr. de la pelota venezolana y dijo que el jugador no había podido manejar "la presión del león". Esto molestó a Acuña padre, quien lo amenazó a través de sus redes.

Por lo tanto, el estelar pelotero criollo hizo crecer la polémica al asegurar que González quiere usar su nombre "para figurar".

"Alex González debe ser difícil la vida después del retiro", inició diciendo Acuña Jr. en su mensaje subido a su cuenta de Twitter.

"Cuando se habla de los mejores campocortos de Venezuela, nadie te menciona. Tus números no impresionan y ahora quieres usar mi nombre para figurar", agregó.

Finalmente, afirmó que él sigue "haciendo historia" mientras que, a su juicio, el expelotero se la pasa "criticando desde el sofá" de su casa".

Es importante recordar que Alex González jugó 16 años en la gran carpa, donde fue invitado al juego de las Estrellas en par de oportunidades y ganó la Serie Mundial con los Marlins en 2003.

RESPUESTA DE ALEX GONZÁLEZ

Por su parte, González tampoco se aguantó y respondió al mensaje de Acuña Jr.

“Muchacho no es gente, no hay que pararle b*la, él cree que me hace dañó con esos posts que pone. Lo cargo loco, hay que dejarlo que tire piedra”, dijo González.

De esta manera, continúa avivando la polémica de un caso que por ahora parece estar lejos de terminar.

Estas fueron las palabras que nos dijo Alex González sobre el tweet de Ronald Acuña. Lo cargo loco, hay que dejarlo que tire piedra. 🤪 pic.twitter.com/6SM5Oxj4sI — Fanatico Caraquista (@caraquistasfans) January 28, 2023