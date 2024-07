El video que desnuda la crisis de la Canarinha, jugadores ignoraron a su técnico previo a los penales contra Uruguay

En las últimas horas se ha viralizado un video que desnuda la grave crisis que enfrenta la selección nacional de fútbol brasileña, también conocida como la Canarinha, luego de que los jugadores ignoraron por completo a su director técnico Dorival Junior, previo a los penales contra Uruguay que los dejó fuera de la Copa América 2024, en los cuartos de final de la competición.

El incómodo momento se produjo cuando los dos equipos organizaron quiénes iban a ser los ejecutantes de las penas máximas. El DT brasileño apareció detrás de sus jugadores y no ordenando la serie desde los doce pasos como debe ocurrir.

En un momento, Dorival Junior levantó un dedo como intentando tener la palabra en medio de la ronda de futbolistas para ser escuchado, pero nadie alcanzó a notar su gesto. Un asistente suyo fue el que les habló a los jugadores.

La contracara fue el entrenador de la Celeste, Marcelo «el Loco» Bielsa, con una planilla en mano y dirigiéndose de forma enérgica a sus conducidos.

De hecho, los charrúas anotaron en todas las ejecuciones excepto en el disparo de José María Giménez, que contuvo Alisson.

Dorival fora da roda dos jogadores, levantando o dedo para ser ouvido, sem sucesso. Corta pro Bielsa com as planilhas na mão, dando orientações energéticas para os jogadores uruguaios. Que sequência 😳 #CopaAmerica2024 https://t.co/QKAGOOdhLQ pic.twitter.com/cAMAtBU4jc — Jeff Nascimento (@jnascim) July 7, 2024

EXPLICACIÓN POCO CONVINCENTE

Luego de la eliminación, el ex técnico del Sao Paulo explicó por qué estuvo detrás de los jugadores en la previa a los penales.

«Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido», precisó en la rueda de prensa post partido.

Además, planteó que, pese a la eliminación, se fueron con algo positivo, según las declaraciones recogidas por Infobae.

«Nos vamos invictos del torneo pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de los partidos. Creo que hubo entrega, espíritu de lucha. En ningún momento el equipo dejo de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso», aseguró.

No obstante, el descontento en Brasil es tal que desde ya piden la cabeza del entrenador, alegando que ahora ni siquiera cuenta con el respaldo de los jugadores.