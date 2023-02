El video viral del pelotero cubano Félix Pérez celebrando triunfo del Caracas desde la distancia

El pelotero cubano Félix Pérez publicó varios videos celebrando la victoria de los Leones del Caracas, los cuales derrotaron a Los Tiburones de la Guaira en la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Pérez, vestido con su uniforme de los Leones del Caracas, publicó dos videos en su cuenta de Instagram. En el primero de ellos se observa el momento en el que Harold Castro conectó un cuadrangular que dejó en el terreno a los Tiburones.

“No tengo palabras. Simplemente agradecido con todos los muchachos y esa maravillosa fanaticada llegó el día y Gracias a Dios fue hoy. Sin palabras, felicidades. Ni palabras tengo; la verdad ustedes ya saben lo que siento”, dijo Pérez, de 38 años.

El cubano firmó por los Leones del Caracas en la temporada 2014-2015 y jugó durante cinco campañas con los melenudos, en las cuales fue uno de los importados más importantes del equipo.

PÉREZ: “A DISFRUTAR”

Poco después, Pérez publicó otro video celebrando con una botella de champaña en su casa. Mientras tanto, musicalizó el momento con la canción We Are the Champions de la banda británica Queen.

“A disfrutar. Bien Merecido. Gracias a todos y que no pare Caracas. Que se prenda, que viene lo bueno”, apuntó Pérez en el video.

Las publicaciones ya cuentan con más de 10.000 likes en menos de un día. Asimismo, Pérez recibió cientos de comentarios de fanáticos de los Leones, quienes le manifestaron su cariño y algunos hasta le pidieron su regreso al equipo capitalino.

Los Leones del Caracas derrotaron el lunes a los Tiburones de La Guaira con un marcador 6-7. Con este triunfo, ganaron el cuarto partido de la final de la LVBP y rompieron una sequía de 12 años.