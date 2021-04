¿En qué posición se ubica Venezuela en el nuevo ranking mundial de la FIFA?

La selección de Venezuela sufrió cambios en una clasificación mundial de la FIFA, que no sufre modificaciones en las seis primeras plazas salvo el ascenso de Italia al séptimo peldaño, lo que le permite pasar a Argentina y Uruguay, y la salida del 'top 10' de México por la arremetida de Dinamarca.

Bélgica continúa un mes más liderando por delante de Francia, actual campeona del mundo, y Brasil, mientras que Inglaterra y Portugal son cuarta y quinta.

🆕 #FIFARanking 🌍

🇧🇪 Belgium stay at the summit 🏔️

🇩🇰 Denmark return to the top 10 🔙

🇬🇼 Guinea-Bissau the biggest climbers 📈

ℹ️👉 https://t.co/XFXf6s8JvZ pic.twitter.com/PTOX1venpt

