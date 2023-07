EN VIDEO | Al mejor estilo presidencial: Kylian Mbappé llegó a Camerún en caravana y rodeado de policías para evitar un secuestro

El futuro de Kylian Mbappé todavía es incierto. Todo parece indicar que nuevamente será el culebrón del verano, ya que aún se desconoce dónde jugará la próxima temporada. Mientras tanto, el francés aprovechó sus vacaciones para visitar Camerún, país de origen de su padre.

El aún futbolista del PSG llegó a tierra africana bajo un fuerte operativo de seguridad, como si del presidente de un país se tratase. Lo hizo en una caravana y rodeado de múltiples funcionarios policiales, quienes lo acompañaron en todo momento. El gran despliegue de seguridad tuvo como objetivo evitar que pudiera ser secuestrado.

En un video difundido en redes sociales, puede verse la hilera de autos y los efectivos policiales corriendo a un lado de ellos para resguardar a la estrella del fútbol. Por si fuera poco, hasta un vehículo blindado formó parte de la caravana.

#9Jul #Deportes @Datoworld: En una caravana y protegido por policías y soldados así llegó Mbappe en Camerún.pic.twitter.com/uNdAwGBArb — Reporte Ya (@ReporteYa) July 9, 2023

Aunque Mbappé aterrizó en Camerún el pasado jueves 6 de julio, no fue hasta este domingo que se viralizó el video.

De acuerdo al medio deportivo Olé, hasta se movilizó a un tanque de guerra para incrementar la seguridad.

Una vez llegó a esa nación, una multitud recibió al campeón del mundo 2018 en Yaundé, capital de ese país. Cientos de aficionados corearon su nombre y hasta realizaron un baile tradicional para homenajearlo.

MBAPPÉ DESHOJA LA MARGARITA

Mientras el astro francés aún disfruta sus vacaciones, su futuro sigue en el aire. El delantero galo reiteró que planea cumplir su año de contrato restante con el París Saint-Germain, pero que no piensa renovar. Sin embargo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, le advirtió que si no extiende, no continuará en el club y le buscarán una venta.

«Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa», afirmó Al-Khelaifi.

Debido a esto, nuevamente su futuro ha sido vinculado con el Real Madrid. El mercado de fichajes cierra el 31 de agosto a las 11:59 pm, por lo que seguramente habrá mucha tela que cortar en torno a este caso.